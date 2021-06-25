كورونا في كولومبيا.. تسجيل حصيلة وفيات يومية قياسية

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية عن تسجيلها 689 وفاة جراء فيروس كورونا يوم الخميس، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات المسجلة في البلاد منذ بدء الوباء.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من تسجيل الحصيلة القياسية السابقة للوفيات، حيث تم تسجيل 648 وفاة يوم الاثنين.

وسجلت السلطات الصحية الكولومبية يوم الخميس 32997 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ بدء الوباء 4 ملايين و60 ألفا و13 حالة، منها نحو 1.2 مليون في العاصمة بوغوتا، وحصيلة الوفيات 102 ألف و636 حالة.

وأصدرت السلطات الكولومبية الخميس ترخيصا لتطعيم المراهقين الذين تزيد أعمارهم على 12 سنة بلقاح “فايزر”.

المصدر: وكالة رويترز