أمير قطر يتصل بالرئيس الإيراني المنتخب مهنئاً

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني المنتخب،السيد إبراهيم رئيسي، لتهنئته بفوزه في الانتخابات.

وذكرت وكالة “قنا” القطرية الرسمية أن آل ثاني هنأ رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، معربا عن “تمنياته له بالتوفيق والسداد، كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها”.

من جهتها، أفادت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية بأن رئيسي قال خلال الاتصال إن”العلاقات بين إيران وقطر قوية لدرجة لم تؤثر عليها حتى الصدمات المختلفة في المنطقة”.

ودعا السيد رئيسي إلى تطوير العلاقات بين البلدين في زمن الضغط عبر العقوبات كضمان للاستقرار بينهما، مشيرا إلى أن “الأمن الجماعي” يمثل جانبا أساسيا لـ”عقيدة السياسية الخارجية” الإقليمية الجديدة لإيران.

المصدر: قنا+ارنا