التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد صور صيدا عند محلة انصارية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2021 - 00:50
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عصر يوم الجمعة الساعة 5:30 حول التطورات المحلية السياسية
الإدارة الأمريكية تحجب المواقع الإلكترونية لعدد من القنوات التلفزيونية أبرزها قناة العالم والمسيرة وفلسطين اليوم
الخارجية الإيرانية: الحجب الأميركي لمواقع اخبارية إيرانية محاولة ممنهجة لتقويض حرية التعبير في العالم
إتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية: استهداف السلطات الأمريكية لمواقع قنوات في الاتحاد دليل فعاليتها في نقل الحقيقة
الاتحاد: القرار دليل عجز أميركا عن المقارعة بالكلمة والحجة والصورة وسعيها للهيمنة وإخفاء صورتها البشعة
الاتحاد: سنواجه هذا القرار غير العقلاني واللا أخلاقي بكل الأساليب وسنعيد المواقع إلى الفضاء وسنتخذ عدة إجراءات قانونية
إتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية: أمريكا برهنت عجزها في مواجهـة أبناء المقاومة وزيف ادعاءاتها بالحرية والديمقراطية
حركة الجهاد الإسلامي: حظر موقع قناة فلسطين اليوم هو محاولة يائسة لحجب الحقيقة ومحاكمة لدور الإعلام الحر
المركز الإعلامي لأنصار الله: اغلاق موقع المسيرة نت جريمة وانتهاك صارخ للحريات ويفضح زيف شعارات حرية الرأي والتعبير
موقع " فاي نيوز" السويسري: قيمة تحويلات اللبنانيين إلى سويسرا ارتفعت خلال العام 2020 بنحو الثلثين
موقع " فاي نيوز" السويسري: العملاء اللبنانيون جمعوا أموالاً في سويسرا أكثر من أي وقت مضى العام الماضي
موقع " فاي نيوز": البيانات المتعلقة بلبنان مثيرة للاهتمام لأن الاجراءات في البلاد فرضت قيوداً مشددة على التحويلات
المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض: المتحورة "دلتا" ستشكل 90% من إصابات كوفيد الجديدة في الاتحاد الأوروبي نهاية آب/أغسطس
وزارة الصحة العامة: تسجيل 167 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
وزير الصحة حمد حسن يواصل زيارته إلى تركيا ويعلن التوصل إلى اتفاق على تبادل الخدمات والخبرات فى مجال السياحة الطبية
اللجان النيابية تُرجئ النقاش في البطاقة التمويلية بعد النقاش في مصادر التمويل والآليات التنفيذية والجهات المستفيدة
بلدة الشرقية الجنوبية تشيّع اليوم وغداً الضحايا الستة لحادث السير المأساوي في محلة السعديات
مدير عام الضمان الاجتماعي: 46 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات والأطباء ونعمل على زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن: لا خيار أمامنا سوى التواصل مع بعض من أجل تشكيل الحكومة
الحاج حسن: ذاهبون إلى أزمة فقدان الدولارات للاستيراد من الخارج
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
التحكم المروري: قتيلان و16 جريحاً في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
10 قتلى بينهم 9 أطفال إثر اصطدام أكثر من 15 سيارة قرب غرينفيل في ولاية ألاباما الأمريكية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المنامة ترفض تقريراً أممياً دعا إلى إطلاق سراح ناشطين بحرينيين 2 محكومين بالإعدام انتزعت اعترافاتهما تحت التعذيب
الكرملين: نواصل تقييم العلاقات مع واشنطن بغض النظر عن الطابع البناء لقمة جنيف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن
الخارجية الروسية: يجب على واشنطن معاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغوسلافيا قبل النطق بكلمة قانون
البحرية الأميركية تبدأ سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطوراً لتحديد جاهزيتها للحرب
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد صور صيدا عند محلة انصارية
منذ 2 ساعة
23 June، 2021
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