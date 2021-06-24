التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد صور صيدا عند محلة انصارية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2021 - 00:50

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد صور صيدا عند محلة انصارية

منذ 2 ساعة 23 June، 2021
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