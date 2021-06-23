3 علامات على يديك تشير إلى إمكانية الإصابة بنوبة قلبية

يصاب شخص بنوبة قلبية كل خمس دقائق في المملكة المتحدة، والسبب الرئيسي في الحادث المميت هو مرض القلب التاجي، غير أن هناك ثلاثة أدلة على يديك تكشف عن احتمالية إصابتك بهذه الحالة.

يحدث مرض القلب التاجي عندما تضيق الشرايين التي تزود عضلة القلب بالدم الغني بالأكسجين بسبب تراكم المواد الدهنية وهي عملية تُعرف باسم تصلب الشرايين.

عندما يتم منع وصول الدم إلى القلب، تحدث نوبة قلبية، والتي خلالها وفق مركز جونز هوبكنز ميديسن تبدأ خلايا العضلات داخل العضو في الموت، وفي غضون ثلاثين دقيقة من حرمان عضلة القلب من الأكسجين، يمكن أن يحدث ضرر لا يمكن إصلاحه.

هل أنت مصاب بمرض القلب التاجي؟ هناك 3 علامات على يديك قد تؤكد حقيقة ذلك وتدق ناقوس الخطر من إمكانية إصابتك بنوبة قلبية قاتلة، بحسب موقع express.

1.طفح جلدي على الأصابع

من علامات التحذير من أمراض القلب، وجود “طفح جلدي أصفر يميل إلى البرتقالي” على أصابعك.

يدل ذلك على مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة للغاية التي قد تلعب دورا في تصلب الشرايين.

تقول جمعية القلب البريطانية الخيرية المختصة بالكوليسترول: “من المعروف أن المستويات المرتفعة من الدهون الثلاثية تساهم في خطر الإصابة بأمراض القلب”.

2. بقعة داكنة تحت الأظافر

يمكن رؤية مؤشر آخر محتمل لمرض القلب على أظافرك.

إذا لم تضرب أو تصدم أصابعك مؤخرا، وتظهر بقعة داكنة تحت الأظافر، فقد تكون علامة تحذير على مشكلة في القلب.

تقول مؤسسة القلب البريطانية (BHF): “نقاط صغيرة من الدم المحتبسة تحت ظفرك يمكن أن تشير إلى وجود عدوى في بطانة قلبك أو الصمامات، تسمى التهاب الشغاف”.

وأوضحت أن التهاب الشغاف يحدث عندما تصاب البطانة الداخلية لحجرات القلب والصمامات بالعدوى، ويحدث هذا عندما تدخل البكتيريا أو الفطريات إلى مجرى الدم، وتلتصق بصمامات القلب المشوهة أو أنسجة القلب التالفة.

وحذرت من أن التهاب الشغاف يمكن أن يضر قلبك بشكل أكبر ويمكن أن يهدد حياتك.

3. الأصابع الزرقاء أو الرمادية

الأصابع الزرقاء أو الرمادية يمكن أن تدل على مشاكل في القلب. ويمكن أن يكون هذا التغير في اللون نتيجة لقلة الدم الغني بالأكسجين في الدورة الدموية، ويحدث هذا في الغالب بسبب ضيق الأوعية الدموية المسدودة وهي علامة مميزة لأمراض القلب.

المصدر: سبوتنيك