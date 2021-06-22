السيد رئيسي: الحكومة الجديدة خادمة الشعب والمدافعة عن كرامته

قال الرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي انه “ينبغي لجميع الوزراء والمدراء في تشكيلة الحكومة الجديدة، ان يعلموا بان الجانب الاهم في ادائهم يرتكز على نيل قبول الشعب والحفاظ على كرامته”.

وفي كلمة له خلال احتفالية “عشرة الكرامة” (ذكرى ميلاد ثامن ائمة اهل البيت الامام الرضا، واخته السيدة فاطمة المعصومة عليهم السلام)، التي اقيمت عصر اليوم الثلاثاء في الروضة الرضوية المقدسة بمدينة مشهد في محافظة خراسان الرضوية – شرق ايران، أشار السيد رئيسي، الى الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في ايران؛ مؤكدا “ان شعبنا صوت لصالح التغيير الذي يخدم مصالحه ويدافع عن مبادئ الثورة الاسلامية، ويضمن للبلاد فرص العمل والاقتصاد القائم على اسس العدالة”.

واضاف الرئيس الايراني المنتخب ان “الحفاظ على كرامة الشعب يحظى بأهمية خاصة، على صعيد السياسات الداخلية والخارجية وطبيعة تعامل الحكومة الجديدة مع كافة الدول والمحرومين في انحاء العالم”.

المصدر: وكالة ارنا