وزير الري المصري: مرونة مصر في أزمة سد النهضة قوبلت بتعنت إثيوبي

وجه وزير الري المصري محمد عبد العاطي رسالة إلى إثيوبيا في ما يخص أزمة سد النهضة، خلال زيارته إلى دولة جنوب السودان.

وقال عبد العاطي خلال لقائه مع رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، ومناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان إنه تمت مناقشة تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

وأكد عبد العاطي حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.

وأشار إلى التأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، ومشيرا لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الأثيوبي.

المصدر: وكالات