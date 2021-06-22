الرئيس بري استقبل السفير المصري وجرى البحث في الاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء السفير المصري ياسر علوي حيث تم البحث في آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى الرئيس بري رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والمدعي العام فوزي خميس ورئيس الغرفة في الديوان القاضي عبد الله ناصر والقضاة: جوزف كسرواني ومحمد الحاج.

وسلم بدران رئيس المجلس تقريرا خاصا عن عقد تلزيم قطاع البريد الى شركة “ليبان بوست” وحصة الدولة من التلزيم مع إقتراحات الديوان وملاحظاته بما يضمن حقوق الخزينة وذلك على ضوء إنتهاء العقد آخر الشهر الحالي.

واستقبل الرئيس بري سفير جمهورية غانا في لبنان ومصر والسودان وينفرني أوكاي هاموند، وكان اللقاء مناسبة تم في خلالها عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

على صعيد آخر، أجرى الرئيس نبيه بري اتصالا هاتفيا بالسيد قاسم حويلا معزيا بضحايا حادث السيرالمروع ليل امس على الاوتوستراد الساحلي في منطقة السعديات: السيدة فاطمة قبيسي واولادها الاربعة زهراء ، آية ، ليا ، وتيا عماد حويلا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام