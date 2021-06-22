الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان في وضع صحي صعب بعد 49 يوما على إضرابه عن الطعام

حذرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في فلسطين من خطورة الوضع الصحي للأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم التاسع والأربعين على التوالي.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه في بيان له الثلاثاء أن “الأسير الغضنفر يحتاج لتدخل طبي عاجل لإنقاذ حياته، بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي بسبب نقص السوائل في جسده، ما يشكل خطرا على عمل القلب والكلى، وذلك وفقا لما صرحت به منظمة “أطباء بلا حدود”.

ونبه عبد ربه من “خطورة الأوضاع الصحية للأسيرين إياد حريبات وعلي الحروب من دورا غرب الخليل، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، محملا إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن سياسة القتل البطيء والمتعمد بحق الأسرى”.

وشدد عبد ربه على “ضرورة إسناد الاسرى المضربين عبر الحراك الشعبي، وتنظيم الوقفات التضامنية وبذل كافة الجهود القانونية للإفراج عن الأسير أبو عطوان وكافة الاسرى المعتقلين إداريا وعددهم 550 أسيرا”.

المصدر: فلسطين اليوم