فيسبوك يطلق خدمة جديدة للدردشة الصوتية

أطلق موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، خدمات جديدة عبر غرف صوتية للدردشة، لتنافس تلك المتوفرة حاليا بتطبيق كلوب هاوس وكذلك تويتر سبايس.

وتم إطلاق خدمة “Live Audio Rooms” الجديدة من فيسبوك لأول مرة الاثنين في الولايات المتحدة للتواصل بين الأصدقاء أو الشخصيات العامة عبر الدردشات الصوتية المباشرة.

ووفقا للتقارير، فإن فيسبوك أطلق أيضاً عدة خدمات صوتية جديدة، من بينها تفاعل صوتي مباشر وأداة تتيح للمستخدمين الاستماع إلى ملفاتهم الصوتية المفضلة أثناء تصفح التطبيق.

وتكمن أهمية هذه الخدمات الجديدة مع احتدام المنافسة بين موقع فيسبوك والعديد من أقرانه من مواقع التواصل مثل تويتر وسبوتيفاي وكلوب هاوس على جذب انتباه المتابعين في مجال الدردشات الصوتية.

وفي الوقت الحالي، يمكن للشخصيات العامة وبعض الصفحات المحددة إنشاء قاعات صوتية مباشرة عبر نظام التشغيل iOS. كما يمكنهم دعوة أي شخص يتابعهم، وشخصيات عامة أخرى تحمل شارة التحقق، ومستمعين أخرين للانضمام كمتحدثين.

فيما سيتمكن أيّ مشغّل لخدمة “Live Audio Room” من اختيار أي مؤسسة غير ربحية أو هيئة تبرعات لدعمهم أثناء محادثتهم في الوقت الفعلي للمحادثة.

المصدر: اخبار الان