بالفيديو | قوات الإحتلال تقتحم المنازل في حي الشيخ جراح ومواجهات في المنطقة

اندلعت مواجهات عنيفة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، بعد اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين منازل المواطنين الفلسطنيين في الحي. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت على بيوت أهالي حي الشيخ جراح، فيما اشتعل حريق على سطح منزل عائلة قاسم في الحي، كما اعتقلت الشاب أحمد أبو خضير أثناء تصدي الشبان لاعتداء المستوطنين.

واطلق الفلسطينيون في الشيخ جراح مناشدات بالتوجه إلى الحي، إثر تصاعد اعتداءات المستوطنين على الأهالي بحماية قوات الاحتلال. وأعلن الهلال الأحمر في القدس عن وقوع إصابتين جرّاء قمع الاحتلال للفلسطينيين بغاز الفلفل داخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

المصدر: موقع المنار