الرئيس الجزائري يهنئ السيد إبراهيم رئيسي على انتخابه رئيسا لإيران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 19:26

الرئيس الجزائري يهنئ السيد إبراهيم رئيسي على انتخابه رئيسا لإيران

منذ 38 mins 21 June، 2021
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