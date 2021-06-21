المساعدون القضائيون بقصور العدل: اعتكاف في جميع المحاكم أيام 22 و23 و24 حزيران

أعلن المساعدون القضائيون في قصور عدل لبنان في بيان لهم الاثنين “الإعتكاف العام في جميع المحاكم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الواقعة فيه 22 و 23 و24 من حزيران الجاري”، واكدوا “الاستمرار بتأمين أمور الموقوفين والمهل القانونية فقط في أيام الإعتكاف”.

وقال البيان “عطفا على بياناتنا السابقة، ونظرا لما نعيشه من أزمات إقتصادية وصحية صعبة جدا، إضافة إلى أن التنقل أصبح عبئا كبيرا على الموظفين بسبب فقدان مادة البنزين، وبما أن الموظفين في الإدارات العامة كافة يعانون من هذه الأوضاع لا سيما وأن رواتبهم لم تعد كافية، لا بل أصبحت معدومة”، وتابع “بما أن مادة البنزين أصبحت عملة نادرة يتعذر تأمينها إلا بسعر باهظ ونكون تحت رحمة أصحاب المحطات، وبما أن الموظف بات من دون تغطية صحية وإستشفائية، وتماشيا مع قرار رابطة موظفي القطاع العام، الداعي إلى الإضراب العام في الإدارات العامة كافة”.

واضاف البيان “إستنكارا لما سبق ذكره، يعلن المساعدون القضائيون في قصور العدل كافة، إلتزامهم بهذا الموقف وإعلان الإعتكاف العام في جميع المحاكم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الواقعة فيه 22 و 23 و24 من حزيران الجاري، مع التأكيد على أنه سيستمر تأمين أمور الموقوفين والمهل القانونية فقط في أيام الإعتكاف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام