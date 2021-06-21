802 مهمة نفذتها الهيئة الصحية الاسلامية خلال الأسبوع الماضي

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بيان لها الاثنين أن “مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة نفذت 802 خدمة ومهمة مختلفة منذ صباح 14 حتى ليل 20 حزيران”.

وتوزعت الخدمات والمهام على الشكل التالي:

– 18 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز حالة وفاة واحدة (1) بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 51 خدمة نقل حالات وفاة أخرى.

– 326 حالة طارئة أو مرضية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 133 خدمة تدخل إسعافي منزلي.

– 8 خدمات تعقيم.

– 89 نشاطا توعويا.

– مواكبة إسعافية لـ 46 نشاط.

– إعارة 53 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر، وغيرها.

– إطفاء 77 حريقا.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

واشار البيان الى أن “المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية نفذت في حملتها لمكافحة جائحة “كورونا” منذ بدايتها حتى الآن 13898 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2307 متوفين بالفيروس من أصل 7822 في لبنان”.

وأضاف البيان “شملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2991 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة، فضلا عن 7242 مهمة توعوية وإرشادية و 56852 مهمة تدخل إسعافي منزلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام