الصين تعلن حقن أكثر من مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الصينية اليوم الأحد أن ما يزيد عن مليار جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا تم حقنها في البلاد منذ بدء حملة التطعيم الوطنية.

وأفادت الوزارة في بيان بأن 1010480000 جرعة تم استخدامها حتى الآن في 31 إقليما، وفقا لمعطيات السلطات المحلية، دون أن تكشف عدد متلقي التطعيم ولا عن عدد هؤلاء الذين أخذوا كلتا الجرعتين من اللقاح، وكم منهم تلقوا الجرعة الأولى فقط.

وكان كبير المستشارين للحكومة الصينية في مكافحة الأوبئة، الأكاديمي تشونغ نانشان، قال سابقا إن مستوى تحصين سكان البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد قد يصل إلى حوالي 80% أواخر العام الجاري.

المصدر: وكالات