تجمع علماء عكار يهنىء الإمام خامنئي والشعب الإيراني بفوز السيد رئيسي

هنأ “تجمع علماء عكار” في بيان، الإمام السيد علي الخامنئي والشعب الإيراني، بفوز السيد ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية. وقال: “هذا النجاح يعرب عن الكثير من الحضارة والرقي والتطور الإنساني والمجتمعي في ولاية الفقيه، نواة محور المقاومة”.

ورأى أن “قيادة الثورة الإسلامية في إيران وجمهورها، يثبتون يوما بعد يوم أن ثقافة المقاومة هي وحدها من تحفظ شعوب منطقتنا وتوجهاتهم الدينية والسياسية في ظل سيادة الدولة وحكومات عزيزة، تحفظ الثروات البشرية والطبيعية والثوابت الأخلاقية”. وأمل أن “تشهد مرحلة الرئيس رئيسي مزيدا من الانتصارات، وفي جوهرها النصر الأكبر بتحرير فلسطين إن شاء الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام