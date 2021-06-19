ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير: نبارك للشعب الإيرانيّ وقيادته الحكيمة نجاح العرس الانتخابيّ الديمقراطيّ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2021 - 20:24

ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير: نبارك للشعب الإيرانيّ وقيادته الحكيمة نجاح العرس الانتخابيّ الديمقراطيّ

منذ 2 ساعة 19 June، 2021
ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير
البحرين - عربي وإقليمي

بارك ائتلاف ثورة 14 فبراير في بيان للامام السيّد علي خامنئي وللشعب الإيرانيّ وقيادته إنجاز الانتخابات الرئاسيّة الـ13 ونجاحها في مشهديّةٍ ملحميّة قلّ نظيرها، ووسط تحدّيات صحيّة نتيجة جائحة كورونا.

واضاف البيان “لقد حسم الشعب الإيرانيّ قراره بكلّ ثقة وإيمان، واختار رئيس جمهوريّته المقبل بإرداته الحرّة لأربع سنوات قادمة، منتصرًا على المؤامرات الدوليّة المنظّمة التي تحاك للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة بغرض إفشال انتخاباتها الديمقراطيّة”.

وبارك ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيانه للرئيس الإيرانيّ المنتخب سماحة السيّد «إبراهيم رئيسي»، ونسأل الله تعالى أن يوفّقه في هذه المسؤوليّة الكبرى، وأن يعمّ الخير والازدهار كلّ ربوع الجمهوريّة الإسلاميّة، الجارة العزيزة، وأن ينصرها على كلّ الأعداء والمتربّصين.

المصدر: بريد الموقع

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