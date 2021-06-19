بوريل بعد لقائه الرئيس عون: لا نستطيع تقديم المساعدات دون إصلاحات

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وعرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ودور الإتحاد الأوروبي في مساعدته على تجاوزها.

وقال بوريل بعد اللقاء: “الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية والعواقب على الشعب كبيرة جدا، وعلى القادة تحمل مسؤولياتهم ويجب تشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات الأساسية فورا”.

أضاف: “لا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالاصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة”.

ولفت المسؤول الاوروبي الى ان لبنان على حافة الوقوع في الانهيار المالي، مؤكدا على ضرورة اجراء الانتخابات النبابية في موعدها وعدم ارجائها.

ووصل بوريل الى بيروت مساء الامس ضمن زيارة تستمر يومين ويلتقي فيها اضافة الى الرئيس عون رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ومسؤولين حكوميين وعسكريين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام