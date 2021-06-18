لقاء بين “الديمقراطي” و “حزب الله” وتأكيد على التحالف والتنسيق

عقد لقاء بين قيادتي الحزب الديمقراطي اللبناني وحزب الله في مقر داخلية الديمقراطي في مدينة عاليه، حضره إلى جانب عضو المجلس السياسي ومدير الداخلية في الحزب الديمقراطي لواء جابر ومسؤول قطاع الجبل في حزب الله الحاج بلال داغر على رأس وفد حزبي من مسؤولي المناطق في الجبل، رؤساء الدوائر الحزبية للديمقراطي اللبناني في: الغرب نديم يحي، عاليه المركزية كمال منيف، المتن فرزان ضو، الجرد نبيه الأحمدية، عاليه الوسطى وسيم الصايغ، الشويفات رشاد أبي فرج والرفيق حافظ زيدان، وعن حزب الله: وفد العلاقات العامة الحاج علي حمية، والحاج محمد الحكيم، د.حسن نصرالدين، مسؤول بلدة القماطية الحاج حسين النجار، مسؤول مدينة الشويفات الحاج هيثم الحاج حسين، مسؤول بلدة بشامون دير قوبل الحاج اسعد نجدي ومسؤول بلدة كيفون الحاج علي رسلان.

بحث المجتمعون في الأوضاع الراهنة على الصعد والمستويات كافة، وشدّدوا على عمق التحالف بين الحزبين بتوجيهات من رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والتمسّك بخطّ المقاومة الذي يشهد انتصاراً بعد انتصار في المنطقة، بسبب صوابية الخيارات والقرارات وأحقيّة القضية التي لا تعرف بوصلة إلاّ فلسطين المحتلّة والقدس الشّريف، بالإضافة إلى منع أي اعتداء أو احتلال لأراضينا بدءاً من أقصى جنوب لبنان وصولاً إلى أقصى شماله مروراً بكلّ شبرٍ من أرض الوطن.

كما أكّد الطّرفان التحالف الدائم في الإستحقاقات الإنتخابية المستقبلية، والتنسيق اليومي في ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها البلد، بحيث يبقى السّلم الأهلي والأمن والإستقرار في الجبل فوق كلّ الإعتبارات وعلى الأفرقاء كافة في الجبل التنسيق الدائم للحفاظ عليهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام