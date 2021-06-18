منظمة الصحة: متحور دلتا في طريقه ليصبح السلالة السائدة في العالم بسبب سرعة انتشاره وتفشيه

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن “متحور دلتا في طريقه ليصبح السلالة السائدة في العالم، لفيروس كوفيد-19، بسبب سرعة انتشاره وتفشيه”.

وكشفت بيانات هيئة الصحة العامة في بريطانيا، عن “تسجيل زيادة كبيرة جديدة في الإصابات الأسبوعية بالسلالة دلتا من فيروس كورونا، بعدما قرر رئيس الوزراء بوريس جونسون إرجاء الرفع النهائي لقيود الإغلاق العام”.

ورصدت هيئة الصحة العامة 33630 إصابة جديدة بالسلالة دلتا، التي اكتشفت لأول مرة في الهند خلال الأسبوع المنتهي في 16 حزيران، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 75953 بزيادة 79 بالمئة عن الإحصاء السابق.

المصدر: وكالات