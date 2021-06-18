منظمة الصحة: متحور دلتا في طريقه ليصبح السلالة السائدة في العالم بسبب سرعة انتشاره وتفشيه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 18 2021 - 22:00

منظمة الصحة: متحور دلتا في طريقه ليصبح السلالة السائدة في العالم بسبب سرعة انتشاره وتفشيه

منذ 46 mins 18 June، 2021
منظمة الصحة العالمية
أخبار دولية - العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن “متحور دلتا في طريقه ليصبح السلالة السائدة في العالم، لفيروس كوفيد-19، بسبب سرعة انتشاره وتفشيه”.
وكشفت بيانات هيئة الصحة العامة في بريطانيا، عن “تسجيل زيادة كبيرة جديدة في الإصابات الأسبوعية بالسلالة دلتا من فيروس كورونا، بعدما قرر رئيس الوزراء بوريس جونسون إرجاء الرفع النهائي لقيود الإغلاق العام”.
ورصدت هيئة الصحة العامة 33630 إصابة جديدة بالسلالة دلتا، التي اكتشفت لأول مرة في الهند خلال الأسبوع المنتهي في 16 حزيران، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 75953 بزيادة 79 بالمئة عن الإحصاء السابق.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة