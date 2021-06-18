البيت الأبيض: نحتاج للتعامل مع بوتين

رفض البيت الأبيض “المواقف التي تتحدث أن الولايات المتحدة لم تستفد من القمة التي عقدت في جنيف بين رئيسها جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين”.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان “لا أشاطر إطلاقا مثل هذه المواقف القاضية بأن قمة جنيف لم تستحق عقدها بالنسبة لواشنطن”، وتابع “كما قال الرئيس بايدن نفسه، فإنه حقق هدفه وأنا أعتقد أن أمريكا استفادت من ذلك”.

وأشار سوليفان إلى أن “بوتين بنفسه يقود منصة دولية ملموسة بصفته زعيما لروسيا”، وتابع “هذا ما يعني تولي كرسي رئيس إحدى أكبر القوى النووية في العالم ومن وجهة نظرنا نحتاج إلى التعامل معه ونحتاج إلى التعامل معه بطريقة قوية وحازمة ومبدئية”.

وذكّر سوليفان “بكلام بايدن عن أهمية الحوار وجها لوجه بين زعماء الدول، ووجه انتقادات إلى الرئيس السابق دونالد ترامب”، ولفت إلى أن “بوتين خلال السنوات الأخيرة لم يواجه أي احتجاجات من البيت الأبيض بشأن المسائل المعقدة”، وتابع “هذا الهدف وحده كان يستحق الجلوس حول طاولة التفاوض مع بوتين”.

المصدر: روسيا اليوم