المركز التربوي للبحوث: لا تعديل ولا تغيير بطبيعة أسئلة الامتحانات الرسمية للعام الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 18:44

المركز التربوي للبحوث: لا تعديل ولا تغيير بطبيعة أسئلة الامتحانات الرسمية للعام الحالي

منذ 2 ساعة 18 June، 2021
المركز التربوي للبحوث والانماء
لبنان

أكد أصدر المركز التربوي للبحوث والإنماء في لبنان في بيان له الجمعة انه “لا تعديل ولا تغيير في طبيعة أسئلة الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2020 – 2021 إن من حيث الشكل أو النوع وفقا للتوصيف المعتمد الذي لم يتم تعديله وطبقا للمحتوى المقرر للسنة الدراسية 2020 – 2021”.

وقال المركز “يهمنا توضيح ما تتداوله وسائل الإعلام والإعلان ومواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع أسئلة الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2020 – 2021، بأنه لا تعديل ولا تغيير في طبيعة أسئلة الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2020 – 2021 إن من حيث الشكل أو النوع وفقا للتوصيف المعتمد الذي لم يتم تعديله وطبقا للمحتوى المقرر للسنة الدراسية 2020 – 2021 والمحدد بموجب التعميم رقم 6/م/2021 تاريخ 15/4/2021 والذي يتعلق بتعديل التعميم رقم 30/م/2020 تاريخ 16/9/2020 (تحديد الأهداف الأساسية لمواد اللغات والمواضيع الأساسية لباقي المواد للعام الدراسي 2020 -2021 حصرا)”، وتابع “بما ينسجم مع المدة المحددة ضمن المذكرة الإدارية الصادرة عن المدير العام للتربية تحت الرقم 20 تاريخ 14/5/2021 (هذا ما اقتضى بيانه توضيحا لما يتم تداوله)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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