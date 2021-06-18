السيد فضل الله: للبناء على مبادرة الرئيس بري للوصول إلى حكومة تخرج البلد من الانهيار

قال السيد علي فضل الله في خطبتي صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت “كنا ننتظر ممن هم في مواقع المسؤولية، أن يوحدوا جهودهم ويتجاوزوا خلافاتهم وصراعاتهم التي أصبح من الواضح أنها على المواقع والحصص والمصالح الخاصة والفئوية، وإن عنونت بعناوين دستورية وحقوق الطوائف والمذاهب”.

وأكد السيد فضل الله “كفى إذلالا للناس الذين لم يقصروا معكم وهم من أودعوكم مواقعكم، كفى هدرا للوقت الذي يضيع سدى وأخذ يهدد مقدرات اللبنانيين ومدخراتهم، وكفى تقاذفا للمسؤوليات”، ولفت الى ان “أزمات البلد لا تحل بالمكابرة والعناد ولا بالأسقف العالية وغير الواقعية ولا البيانات النارية ولا بالإقصاء”، وتابع “هذا البلد تحل أزماته فقط بمد الجسور والحوار البناء والتنازلات المتبادلة التي تأخذ بالاعتبار مصلحة اللبنانيين وأمنهم ومستقبلهم”.

ودعا السيد فضل الله “للبناء على ما انتهت إليه المبادرة المطروحة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدما أصبح واضحا أن لا بديل منها للوصول إلى حكومة تخرج هذا البلد من الانهيار وتعيد الاعتبار إلى صورة البلد في عيون أبنائه وفي الخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام