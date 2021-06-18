فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الايرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 05:46

فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الايرانية

منذ 15 mins 18 June، 2021
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