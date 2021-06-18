جيش الاحتلال الصهيوني يشن عدة غارات جوية على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الخميس، غارات جوية حربية على قطاع غزة.

وأفاد موقع فلسطين اليوم بأن”طائرة استطلاع حربية استهدفت موقعًا للمقاومة شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة”.

وأوضح أن”الطائرات الحربية قصفت نفس الموقع بـ4 صواريخ على التوالي، دون وقوع إصابات في المكان”.

كما قصفت طائرات الإحتلال موقعا للمقاومة الفلسطينية بخانيونس جنوب قطاع غزة، واستهدفت أرضا زراعية غرب مدينة غزة.

وأضاف الموقع، أن”طائرات الاحتلال قصفت موقعا للمقاومة في منطقة السودانية غرب شمال قطاع غزة، فيما استهدف الطيران الحربي موقع الادارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

على الصعيد ذاته، قال الاعلام العبري، إن الجيش “الإسرائيلي” يقصف الآن أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة”.

المصدر: فلسطين اليوم