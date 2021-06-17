مباحثات سورية إيرانية حول البناء وإعادة الإعمار

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري سهيل عبد اللطيف مع محمد إسلامي وزير الطرق وبناء المدن في إيران رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة، سبل وافق التعاون بين الجانبين في مجال الإنشاءات والبناء.

وأشار عبد اللطيف خلال الاجتماع الذي عقد الخميس في دمشق إلى أنه “تمت مناقشة آليات متابعة التعاون بين الوزارتين في إطار جدول عمل اللجنة المشتركة إضافة إلى خطوات العمل التي نفذت سابقاً بمذكرات تفاهم واتفاقيات سابقة كما تم وضع خطة عمل للمرحلة القادمة للانتقال إلى التنفيذ العملي”، ولفت الى أن “خطة عمل المرحلة القادمة ستكون وفق برنامج زمني محدد وهناك لجنة مشتركة للتنفيذ ولا سيما فيما يتعلق بتأسيس شركات إنشائية مشتركة وتوريد آليات هندسية والاستفادة من الخبرات الفنية التي تسهم بمرحلة البناء وإعادة الإعمار”.

من جهته، أوضح إسلامي “أهمية الزيارات المتبادلة لمتابعة قضايا البرنامج التنفيذي بين الجانبين وإيجاد آلية تمكن الشركات الإيرانية المعتمدة من الحضور الفاعل خلال المرحلة القادمة في مختلف مجالات السوق السورية”، ولفت إلى أنه “تم الاتفاق على آلية محددة لإيجاد شركات مشتركة تعمل وفق التشريعات والقوانين الناظمة في البلدين”، وأشار الى “أهمية القرار المتعلق بإيجاد لجنة مركزية مشتركة لتحديد الأولويات في المشاريع التي تحتاجها سورية وأنواعها والآليات الخاصة بتنفيذها”.

المصدر: سانا