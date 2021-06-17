رياض سلامة: تنفيذ عمليات بيع الدولار عبر منصة Sayrafa أصبحت يومية اعتبارا من الاثنين

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، ان “تنفيذ عمليات بيع الدولار الاميركي للمسجلين على منصة “Sayrafa” أصبح بشكل يومي ابتداء من نهار الاثنين الواقع في 21 حزيران 2021، بعد ان كانت تتم تسجيل هذه العمليات اسبوعيا. بعد الاطلاع على المعلومات المسجلة من قبل الصرافين على منصة “Sayrafa” تبين ان الارقام لا تتطابق مع الواقع كما نص تعميم مصرف لبنان رقم 5 لمؤسسات الصارفة، الذي يجبر الصارفين على تسجيل كل عمليات البيع والشراء على المنصة. فهذه المبالغ المسجلة لا تتناسب مع حجم مؤسسات الصيرفة وتعتبر ضئيلة، وهي بالفعل لا تكفي لتسديد مصاريف شركات الصارفة، مما يطرح علامات استفهام توجب اجراء التحقيقات اللازمة”.

اضاف: “لذلك، ابتداء من الاسبوع المقبل، سيتم تحويل الصارفين على الهيئة المصرفية العليا بدءا بمؤسسات الصارفة فئة “أ”. يبقى سعر التدخل لمصرف لبنان على 12,000 ليرة للدولار الواحد وهو سعر التدخل بمعنى انه بهذه الاسعار يبيع او يشتري مصرف لبنان الدولار على اساسها ويقوم بتسديدها لدى المصارف المراسلة في حسابات المصارف كما حسابات الصرافين اذا وجدت. ان مجمل حجم تداول عمليات هذا الاسبوع هو 35 مليون دولار اميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة “Sayrafa”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام