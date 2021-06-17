وديع الخازن: لتعجيل ولادة الحكومة وعدم تضييع المزيد من الوقت

دعا عميد المجلس العام الماروني في لبنان وديع الخازن “السياسيين إلى النزول من عليائهم والإلتفات إلى الشعب وتعجيل ولادة الحكومة وعدم تضييع المزيد من الوقت وإلى التخفيف من موجة التصعيد الإعلامي وإلى تهدئة الأجواء لقطع الطريق أمام عودة خطاب الحرب والتفرقة”.

واعتبر الخازن في حديث له الخميس ان “الوضع المأزوم يفرض على الجميع بلا استثناء أن يجتمعوا، لانتشال لبنان من قعر الهاوية وأن يزيلوا العقبات التي تؤخر ولادة حكومة تنقذ البلاد من الإنهيار الشامل”، وسأل الى “متى سيتحمل المواطنون هذه المراوحة بينما البلاد تحتضر؟”.

وحذر الخازن “من تداعيات عدم تأليف الحكومة والإستمرار في التعطيل، ودوران المسؤولين السياسيين في فلك الفراغ”، ونبه من ان “لبنان مقبل على انفجار اجتماعي بعدما بات اللبناني يعيش قلقا يوميا على البطالة والمعيشة والصحة ومصير الودائع التي تتآكل بالمفرق في المصارف دون رقيب أو حسيب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام