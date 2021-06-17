الحاج حسن: معظم السلع في لبنان تتعرض للاحتكار والمطلوب تطبيق القوانين التي تمنعه

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن إن “معظم السلع في لبنان تتعرض للاحتكار اليوم والمطلوب قبل صدور قانون المنافسة تطبيق القوانين الحالية التي تمنع الاحتكار”.

ولفت الحاج حسن في حديث له خلال برنامج “حقك تعرف” مساء الاربعاء على شاشة قناة المنار الى ان “ملف الاحتكار انفجر بسبب ازمة سيولة الدولار وارتفاع سعر الدولار ووجود ازمة اقتصادية وازمة سياسية”، وتابع “مطلوب من كل الوزارت المعنية والاجهزة والقضاء اتخاذ اجراءات بسرعة فائقة لمواجهة وضع الاحتكار والغلاء وتخزين المواد والتحكم باسعارها واذلال المواطنين”.

ورأى الحاج حسن ان “أهم جانب في ملف الاحتكار ان وضع الدولة وفاعليتها وهيبتها في ادنى مستوياتها بسبب الصراعات السياسية والوضع الاقتصادي وعدم وجود حكومة اصيلة”، واضاف “اقتراح قانون المنافسة وإلغاء حماية الوكالات الحصرية اجهض اكثر من مرة ونحن بدأنا بنقاشه في اللجان الفرعية”.

المصدر: قناة المنار