رئاسة مجلس النواب: نذكر الرئيس عون بقوله: “بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية أو وزارة”.. فلنذهب الى الحل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 19:28

رئاسة مجلس النواب: نذكر الرئيس عون بقوله: “بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية أو وزارة”.. فلنذهب الى الحل

منذ 20 mins 16 June، 2021
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