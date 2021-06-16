القوة الأمنية الفلسطينية أوقفت 3 أشخاص في مخيم الرشيدية لسرقتهم مجوهرات وسلمتهم الى مخابرات الجيش – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 16 2021 - 14:48

القوة الأمنية الفلسطينية أوقفت 3 أشخاص في مخيم الرشيدية لسرقتهم مجوهرات وسلمتهم الى مخابرات الجيش

منذ 30 mins 16 June، 2021
60c9daa23346e_3
لبنان

أوقفت القوة الامنية الفلسطينية، اليوم في مخيم الرشيدية، 3 أشخاص يشكلون عصابة لسرقة المجوهرات، بعد معلومات عن دخول عصابة للسرقة الى المخيم.

وفي التفاصيل، تمكنت القوة الأمنية في مخيم الرشيدية من اعتقال كل من محمد. ن. (لبناني) وسليمان.ع.(فلسطيني) وبشار.خ.(سوري)، وضبطت في حوزتهم كمية من المصاغ الذهبي المسروق.

وسلمت أفراد العصابة والمسروقات إلى مسؤول الارتباط الفلسطيني في منطقة صور، الذى بدوره سلمهم إلى مخابرات الجيش في الجنوب عند مدخل مخيم الرشيدية.

قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني وحركة “فتح” في منطقة صور توفيق عبدالله اكد “اننا في قوات الأمن الوطني والقوة الأمنية الفلسطينية سنبذل قصارى جهدنا للمحافظة على أمن المخيمات واستقرارها وجوارها في جنوب لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

مخيم الرشيدية

القوة الأمنية الفلسطينية أوقفت 3 أشخاص في مخيم الرشيدية لسرقتهم مجوهرات وسلمتهم الى مخابرات الجيش

أوقفت القوة الامنية الفلسطينية، اليوم في مخيم الرشيدية، 3 أشخاص يشكلون عصابة لسرقة المجوهرات، بعد معلومات عن دخول عصابة للسرقة الى المخيم. وفي التفاصيل، تمكنت القوة الأمنية في مخيم الرشيدية من اعتقال كل من محمد. ن. (لبناني) وسليمان.ع.(فلسطيني) وبشار.خ.(سوري)، وضبطت في حوزتهم كمية من المصاغ الذهبي المسروق. وسلمت أفراد العصابة ...