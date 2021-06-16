طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة وسط وجنوب قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة من الغارات استهدفت عدد من مواقع المقاومة الفلسطينية جنوب وشمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية بعدد من الصواريخ موقع قريش التابع للمقاومة غرب مدينة غزة عقب استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الاستطلاعية.

كما استهدف طائرات الاستطلاع الصهيونية موقع بدر التابع للمقاومة جنوب حي الزيتون بـ3 صواريخ ليعاود الطيران الحربي استهداف الموقع بصاروخين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي محافظة خانيونس جنوب القطاع، قصفت طائرات الاحتلال الحربية موقع اليرموك بمنطقة معن شرقي المحافظة بصاروخين عقب استهدافه بثلاثة صواريخ من طائرات الاستطلاع، مخلفة أضرار مادية كبيرة في المكان ودون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر: فلسطين اليوم