مراسل المنار: طائرات الاحتلال تستهدف مواقع عدة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 02:06
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إندلاع مواجهات في العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة رفضا لـ"مسيرة الأعلام" الصهيونية في القدس المحتلة
قوات الإحتلال تنفذ حملة اعتقالات بحق المقدسيين عقب انتهاء "مسيرة الأعلام" الصهيونية في القدس المحتلة
مصدر طبي فلسطيني: 33 إصابة خلال المواجهات مع قوات الإحتلال بمحيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة
إعلام العدو: إندلاع 26 حريقا منذ صباح الثلاثاء في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع
إعلام العدو: "إسرائيل" تنوي الرد على إطلاق البالونات الحارقة من غزة ويناقشون وقت وطبيعة الرد في مؤسسة الجيش
مراسل المنار: مسيرات حاشدة في شوارع مدينة غزة تنديدا بـ"مسيرة الأعلام" التي يقيمها المستوطنون في القدس المحتلة
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة بتأليف الحكومة مدعوة للاستناد الى الدستور
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الزخم المفتعل بمقاربة ملف التشكيل لا أفق له إذا لم يسلك المادة 53 من الدستور
المكتب الإعلامي للرئيس بري: ما ورد في إطار مواقف منسوبة لمصادر عين التينة غير صحيح ولا شيء في عين التينة اسمه "مصادر"
تكتل لبنان القوي: الإصرار على ضرورة وأولوية تأليف الحكومة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري
وزارة الصحة العامة: 170 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
الرئيس الإيراني: تحقيق زيادة الإنتاج في ظلّ مواصلة سياسة الضغوط القصوى يعدّ مفخرة في تاريخ الاقتصاد الإيراني
الخارجية الإيرانية: السجل الكارثي للناتو ومجموعة السبع في منطقتنا لا يسمح لهما بتقديم النصائح للآخرين خاصة حيال إيران
القيادة الوسطى الأمريكية: أكملنا أكثر من 50% من عملية الانسحاب من أفغانستان
كبير مستشاري الرئيس الروسي: العلاقات الروسية الأمريكية الآن في مأزق والاجتماع بين رئيسي البلدين قد يساعد في تحسينها
سلطة الانتخابات في الجزائر: نالت جبهة التحرير 105 مقاعدا من أصل 407 تلاها المستقلون مع 78 مقعدا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الغذاء والدواء الإيرانية تعلن انضمام إيران الى نادي الدول المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا
وزير الصحة الإيراني: إيران ستصبح واحدة من أكبر مصنعي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم بنهاية الصيف الجاري
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب عن أمله في أن يتصرف نظيره الأمريكي بشكل أقل اندفاعاً من سلفه دونالد ترامب
كبير مستشاري الرئيس الروسي: العلاقات الروسية الأمريكية الآن في مأزق والاجتماع بين رئيسي البلدين قد يساعد في تحسينها
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
كبير مستشاري الرئيس الروسي: العلاقات الروسية الأمريكية الآن في مأزق والاجتماع بين رئيسي البلدين قد يساعد في تحسينها
شركة طيران الإمارات تسجل خسارة سنوية بـ5,5 مليارات دولار للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود بسبب الاغلاقات المرتبطة بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتهم روسيا والصين بالسعي لزرع الشقاق بين أعضاء الحلف الأطلسي لكنّه يقول إن التحالف متين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب عن أمله في أن يتصرف نظيره الأمريكي بشكل أقل اندفاعاً من سلفه دونالد ترامب
بوتين: التدريبات العسكرية الروسية على الأراضي الروسية لا يجب أن تقلق واشنطن
كبير مستشاري الرئيس الروسي: العلاقات الروسية الأمريكية الآن في مأزق والاجتماع بين رئيسي البلدين قد يساعد في تحسينها
الأمم المتّحدة: أكثر من 5 ملايين شخص يكافحون المجاعة في حوض بحيرة تشاد و400 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حادّ
شركة طيران الإمارات تسجل خسارة سنوية بـ5,5 مليارات دولار للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود بسبب الاغلاقات المرتبطة بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مراسل المنار: طائرات الاحتلال تستهدف مواقع عدة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
منذ 59 mins
16 June، 2021
عاجل
العدوان على غزة
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