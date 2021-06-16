إثيوبيا تعرب عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 00:18

إثيوبيا تعرب عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

منذ 1 ساعة 15 June، 2021
سد النهضة
أخبار دولية - اثيوبيا

أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة أن الجامعة “أهدرت فرصة للعب دور بناء في حل الأزمة”.

وأكدت الوزارة في بيان أن إثيوبيا “ترفض قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة بشكل كامل”.

وأشارت إلى أن سلطات البلاد ترى أن “التعاون والحوار هما سبيلا تحقيق الأمن المائي لأي من دول حوض النيل”.

وكانت الدول العربية دعت اليوم الثلاثاء خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي.

المصدر: وكالات

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