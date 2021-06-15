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June 15 2021 - 16:24

مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي

منذ 49 mins 15 June، 2021
مدينة عفرين
سورية - عربي وإقليمي

قتل شخصان وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في محيط مدينة عفرين التي تحتلها قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية شمال غرب حلب. وذكرت مصادر محلية وإعلامية متطابقة أن سيارة مفخخة انفجرت عند مفرق قرية كفر جنة عفرين ما أدى إلى مقتل شخصين لم تعرف هويتهما بعد وإصابة عدد آخر ووقوع أضرار مادية في المكان.

وتسود في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين حيث سبق أن شهدت مدينة الباب عدة انفجارات بسيارات ودراجات مفخخة على مدى الأشهر الأخيرة.

المصدر: سانا

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