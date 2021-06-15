غندور زار الجعيد في ذكرى وفاة يكن

زار وفد من “اللقاء الإسلامي الوحدوي” برئاسة عمر غندور، مقر “جبهة العمل الاسلامي”، في بئر حسن في ذكرى وفاة مؤسس الجبهة في لبنان الداعية فتحي يكن، حيث كان في استقبالهم المنسق العام للجبهة الشيخ الدكتور زهير الجعيد.

وتم خلال اللقاء، بحسب بيان، “عرض لمجمل الأحداث والتطورات على الصعيدين الداخلي والإقليمي، لا سيما ما يحدث على أرض الرباط والجهاد في فلسطين المحتلة التي استطاعت مقاومتها ان تصنع انتصارا كبيرا للأمة جمعاء، وأعاد روح التضامن والالتفاف حول القضية الفلسطينية”.

وأكد المجتمعون دور الداعية يكن “من أجل توحيد الصف والكلمة، وعلى الدور الذي قام به من خلال ترأسه لجبهة العمل الإسلامي مع إخوانه في وأد الفتنة الطائفية والمذهبية وهو ما تجلى بأبهى صوره في إمامة الداعية يكن للمسلمين من السنة والشيعة في وسط بيروت للرد بشكل شرعي وعملي على كل دعاة التفرقة والفتن، وكذلك في دعم منهج المقاومة وخط الوحدة الإسلامية، والذي ما زال هو النهج والخط الذي تنتهجه وتسير عليه الجبهة إلى الآن”.

ودعا المجتمعون إلى “تأليف حكومة مصلحة وطنية تسعى إلى إنقاذ الوطن والتنازل لمصلحته وعدم إذلال المواطن أكثر وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم”.

المصدر: الوكالة الوطنيةل للاعلام