بوتين مستعد لتبادل سجناء مع واشنطن

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن استعداده لتنفيذ عملية تبادل سجناء كمبادرة حسن نية لإخراج العلاقات الروسية – الأمريكية من مأزقها الحالي قبل القمة المقرر أن تجمعه الأربعاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يواجه بدوره ضغوطًا للتوصل إلى إطلاق سراح أمريكيين معتقلين في روسيا.

وردًّا على سؤال لشبكة “إن بي سي” الأمريكية حول إمكان مبادلة السجينَين بمعتقلين روس في أمريكا قال بوتين “نعم نعم، بالتأكيد”، وفق مقطع من مقابلته ليوم الاثنين، مضيفا “ما سيكون أفضل بعد هو إجراء نقاش حول إمكان إبرام اتفاق تسليم مطلوبين”.

وأبدى استعداده للتفاوض على عملية تبادل لأسباب إنسانية، على ارتباط بصحة وحياة أشخاص بشكل فردي.

وعندما سُئل عن المعتقلين الروس الذين يود أن يطلق سراحهم لقاء الأمريكيين قال بوتين “لدينا قائمة كاملة، وعدد الروس المعتقلين في السجون الأمريكية لا يقارن بعدد المعتقلين الأمريكيين في روسيا”.

المصدر: روسيا اليوم