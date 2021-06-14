محكمة الاحتلال تؤجل جلسة النظر في تثبيت الاعتقال الإداري بحق الشيخ خضر عدنان إلى 20 حزيران/يونيو الجاري (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 12:26
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الرئيس اللبناني عرض مع رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية تطورات عملية التفاوض
الرئيس نبيه بري: مبادرتي مستمرة حتى الرمق الأخير وهي الفرصة الأخيرة والوضع ما عاد يحتمل هدر الوقت
الرئيس بري: مسألة تغيير الرئيس المكلف هي أكثر تعقيداً وهناك من يهدد بإضاعة فرصة الإنقاذ لحسابات ضيقة وهذا ما لن نقبل به
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: سيبدأ توزيع البنزين على المحطات لكن الأكيد أن الأزمة لن تحل كلياً اليوم
مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر يداهم الشركات المستوردة للنفط للكشف على جداول التوزيع
الأسرى المحررون يتقدمون بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد العميل جعفر غضبوني بجرم التعامل مع العدو الصهيوني
الأسرى المحررون يعتصمون أمام المحكمة العسكرية ويطالبون بمحاكمة العميل جعفر غضبوني ومنعه من السفر خارج لبنان
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: مخطئ إذا كان يظن البعض أن تمسكنا الدائم بالمبادرات يعطيهم مزيدا من الوقت
السيد صفي الدين: السياسة يجب ان تكون في خدمة المواطنين والمناورات السياسية تنتهي عند الصالح العام وعند المصالح الكبرى
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تطلق النار على شابين فلسطينيين أثناء اعتقالهما في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة
إعلام العدو: "الكنيست الإسرائيلي" يمنح الثقة لحكومة نفتالي بينت بأغلبية 60 صوتا مقابل 59
اعلام العدو: الشرطة الاسرائيلية تقرر تعزيز انتشارها بقوات مضاعفة استعداداً لمسيرة الأعلام غداً خشية من تدهور الأوضاع
القيادي بحركة حماس عبد اللطيف القانوع: ما يسمى بمسيرة الأعلام التي سينفذها المستوطنون غداً هي بمثابة صاعق انفجار جديد
العراق: انطلاق عملية "أسود الجزيرة الثانية" من 10 محاور لمطاردة بقايا عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي غربي البلاد
مصادر أمنية عراقية: استهداف الجناح العسكري الأميركي بمطار بغداد الدولي بمسيرة مفخخة فجر الاثنين
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إيران لا تحتاج إلى أسلحة دمار شامل للدفاع عن أراضيها ولا تسعى لحيازة أسلحة نووية
الخارجية الإيرانية: لا نستبعد الوصول لنتيجة في مفاوضات فيينا قبل انتهاء مهلة الإتفاق المشروط مع الوكالة الدولية
الخارجية الإيرانية: اتفقنا في مفاوضات فيينا على رفع العقوبات عن قطاعات النفط والطاقة والمصارف والتأمين
البحرية الإيرانية تضم المدمرة "دنا" محلية الصنع وكاسحة الألغام "شاهين" إلى أسطولها البحري
قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي: وصول البحرية الإيرانية إلى المحيط الأطلسي أربك حسابات العدو
الرئيس الأميركي جو بايدن: لا نبحث عن نزاع مع روسيا وربما نستطيع العمل معاً في مجالات كثيرة بما فيها قضية المناخ
الرئيسان الأميركي والتركي يبحثان لأول مرة العلاقات الثنانية بين البلدين على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي ببروكسل
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مرسوم حكومي روسي: ترشيح رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق فرنسوا فيون لعضوية مجلس إدارة "زاروبيجنفت" الحكومية الروسية للنفط
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الباكستانية: مقتل 20 شخصا على الأقل واصابة 50 آخرون جراء انقلاب حافلة وسقوطها في واد جنوب غرب البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأف بي آي: العملية العالمية الضخمة سمحت بإنقاذ 100 شخص من "تهديدات تطال حياتهم"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
محكمة الاحتلال تؤجل جلسة النظر في تثبيت الاعتقال الإداري بحق الشيخ خضر عدنان إلى 20 حزيران/يونيو الجاري (فلسطين اليوم)
منذ 45 mins
14 June، 2021
الشيخ خضر عدنان
محكمة الاحتلال
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