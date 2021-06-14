محكمة الاحتلال تؤجل جلسة النظر في تثبيت الاعتقال الإداري بحق الشيخ خضر عدنان إلى 20 حزيران/يونيو الجاري (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 12:26

محكمة الاحتلال تؤجل جلسة النظر في تثبيت الاعتقال الإداري بحق الشيخ خضر عدنان إلى 20 حزيران/يونيو الجاري (فلسطين اليوم)

منذ 45 mins 14 June، 2021
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