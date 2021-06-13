مستشفى بيروت الحكومي : 5 حالات حرجة وحالة وفاة

أعلن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 5 حالات حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19 (Pfizer Marathon): 1008.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 237.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 12.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1193.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5.

– حالات وفاة: 1.

وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070، رقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام