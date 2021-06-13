مستشفى بيروت الحكومي : 5 حالات حرجة وحالة وفاة

أعلن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 5 حالات حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.
وجاء في التقرير:
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19 (Pfizer Marathon): 1008.
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 237.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 12.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1193.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5.
– حالات وفاة: 1.
وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070، رقم الواتساب 70056182”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام