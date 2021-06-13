المندوب الروسي: سنحتاج إلى أسبوعين إضافيين لتوضيح بعض الأمور في مفاوضات فيينا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2021 - 00:10

المندوب الروسي: سنحتاج إلى أسبوعين إضافيين لتوضيح بعض الأمور في مفاوضات فيينا

منذ 56 mins 12 June، 2021
أخبار موقع المنار

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