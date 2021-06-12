ماراتون فايزر يتواصل في مختلف المناطق اللبنانية

تتواصل السبت المرحلة الثالثة من ماراتون فايزر الذي تنظمه وزارة الصحة في مختلف المناطق، للفئة العمرية من 55 عاما وما فوق ولذوي الحاجات الخاصة من 16 عاما وما فوق.

وفي المتن، انطلق عند الثامنة صباحا “ماراتون فايزر” في المركزين المعتمدين في “سيتي مول” الدورة بإدارة الصليب الاحمر ومستشفى ضهر الباشق الحكومي، بعد استكمال الإجراءات الإدارية واللوجستية لإتمام العملية، على أن تستمر حتى السادسة مساء.

ويشهد مستشفى سبلين الحكومي منذ الصباح، إقبالا كثيفا للمواطنين، ويشرف على عملية التلقيح مدير المستشفى الدكتور ربيع سيف الدين والدكتورة منال حجاوي مراد، وسط تنظيم لعناصر من شرطة بلدية سبلين واتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي وقوى الأمن الداخلي والجيش،

وفي بعلبك، استقبل مستشفى بعلبك الحكومي وقاعة اتحاد بلديات بعلبك، بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية، الراغبين بالتلقيح، وطلب المركزان من الراغبين بالحصول على اللقاح “إبراز مستند التسجيل على منصة Covax مع كلمة المرور، وإحضار الهوية أو جواز السفر أو إخراج قيد فردي جديد أو مستند إقامة، على أن يستفيد من التلقيح من لم يحصل على موعد مسبق لتلقي اللقاح على منصة الوزارة”.

وجال محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه يرافقه رئيس مصلحة الصحة في النبطية الدكتور علي عجرم والمدير العام لمستشفى نبيه بري الحكومي الدكتور حسن وزني في القسم المخصص للقاح فايزر في المستشفى.

وشهد مركز الهيئة الصحية الإسلامية في الخيام، وهو المركز الوحيد في قضاء مرجعيون، منذ الثامنة صباحا، ازدحاما كبيرا للمواطنين الراغبين بأخذ اللقاح، في حين تجهد الفرق الصحية للهيئة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الأهالي.

بدوره شارك مستشفى جبل عامل في صور بالماراتون، وسط إجراءات وترتيبات لوجستية. وشهد المستشفى إقبالا كبيرا لأخذ اللقاح. وأوضح المدير الدكتور وليد مروة أن “عملية التلقيح تسير بهدوء تام”.

وفي جامعة البلمند، انطلق الماراتون في حضور رئيس المركز الدكتور يوسف باسيم الذي أشار إلى أن “الإقبال كثيف جدا والعدد أكثر من المتوقع”.

من جهتها، تشارك طرابلس في الماراتون من خلال مستشفى طرابلس الحكومي والمستشفى الإسلامي، ويتوالى منذ الصباح وصول المواطنين لتلقي اللقاح.

وانطلق الماراتون في مستشفى سير الضنية الحكومي، وسط حضور لافت للمواطنين الذين توافدوا من مختلف بلدات القضاء وقراه لتلقي اللقاح.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام