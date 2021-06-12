ماراتون فايزر يتواصل في طرابلس شمال لبنان

مواطنون من جنسيات مختلفة تقاطرت إلى ستة مستشفيات تم اعتمادها من قبل وزارة الصحة ضمن فعاليات ماراتون فايزر الثالث وكان اللافت في طرابلس الإقبال الكثيف لذوي الإحتياجات الخاصة.

وشهد المستشفى الاسلامي والحكومي في منطقة القبة ومستشفى هيكل قضاء الكورة ومستشفى سير الحكومي في الضنية إقبالا كثيرا تخطى ما يقارب ٣الاف تلقوا اللقاح خلال يوم السبت واصبحوا من المسجلين على المنصات الخاصة باللقاح

وكانت المستشفيات رفعت جهوزيتها وحشدت عشرات الممرضين لاستقبال الراغبين في التلقيح ضمن المعايير التي وضعتها وزارة الصحة العامة وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح.

المصدر: مراسل الموقع