المفتي عبد الله: لتفعيل دور الرقابة في الامور المتعلقة بمصالح الناس

رأى مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله، أن “الازمة اللبنانية فقدت التوازن الانساني والاقتصادي وهي تحلق في متاهات الاخلال بالامن والاستقرار ولا يزال ممن يعطيهم الدستور اللبناني حق تشكيل الحكومة يقفون فوق جسد هذا الوطن ويمارسون لعبة الموت لتحقيق مصالح طائفية ومذهبية ضيق”.

كلام المفتي عبد الله جاء خلال استقباله عددا من الوفود الاهلية والروحية في دار الافتاء الجعفري في صور. وأكد “قول الامام السيد موسى الصدر ان لبنان وطن نهائي لجميع بنيه وليس لطائفة دون اخرى وعلى الذين يعيشون الخوف والاحباط المصطنع نقول لهم أننا سنبقى دائما مع مشروع الدولة اللبنانية التي يعيش تحت سقفها جميع اللبنانيين”.

ودعا إلى “الاقلاع عن الخطاب السياسي المتشنج والطائفي لانه يزيد الشارع أزمة فوق الازمات الحالية والوضع الاقتصادي المتردي يدعو الجميع الى ضرورة إيجاد حلول بدل التعقيدات التي يمارسها أصحاب الشأن العام وإن عرقلة مبادرة الرئيس نبيه بري هي ضربة موجعة لمصالح الناس”.

واعتبر أن “حقوق الناس بالمصارف وفي مصرف لبنان مقدسة ومن مسؤولية الدولة إيجاد الحلول والاليات التي تعطي للناس حقوقهم، وان رفع الدعم دون ايجاد حلول وطرق إدارية سليمة توصل المساعدات للمحتاجين هو أزمة إضافية لأزمات البلد”، مشددا على “تفعيل دور الرقابة في ما يخص مصالح الناس وبخاصة الاستشفاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام