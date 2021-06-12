دراسة: السلالة الهندية لكورونا أكثر عدوى بنسبة 60 % من البريطانية

أفادت إدارة الصحة العامة البريطانية بأن السلالة الهندية من فيروس كورونا مُعدية أكثر من سلالة “كينت” التي تم كشفها في خريف عام 2020، بنسبة 60 بالمئة.

وجاء في بيان الإدارة: “تشير دراسات إدارة الصحة البريطانية، إلى أن سلالة دلتا (الهندية) مرتبطة بزيادة خطر انتقال (الفيروس) في المنازل بحوالي 60 بالمئة مقارنة بـ ألفا (سلالة كينت) … وفقًا لتقديرات إدارة الصحة، فإن اللقاحات أقل فاعلية – بنسبة 17 بالمئة ضد دلتا مقارنة بـ ألفا بعد الجرعة الأولى. لكن، هناك انخفاض طفيف فقط في الفاعلية بعد الجرعة الثانية من اللقاح، وبالتالي فإن الحماية الرئيسية ضد دلتا هو التطعيم الكامل”.

وأشارت الإدارة إلى أن السلالة الهندية تنتشر بنشاط في المملكة المتحدة، حيث تمثل حاليا 90 بالمئة من الإصابات الجديدة. كما يتزايد العدد الإجمالي للإصابات، فخلال الأسبوع الماضي، ارتفع هذا المؤشر بنسبة 70 بالمئة، لليوم الثاني على التوالي تم تسجيل أكثر من سبعة آلاف حالة جديدة في بريطانيا، بينما في أيار/ مايو، تم تسجيل من ألف إلى ألفين إصابة.

ووفقا لآخر الإحصائيات، بلغ عدد الوفيات في المملكة المتحدة حوالي 129 ألف حالة.

حاليًا ، تبدأ الموجة الثالثة من الوباء في البلاد، وعدد الإصابات يتزايد بما يقارب الألف يوميا، لكن معدل الوفيات لا يزال عند مستوى منخفض نسبيا، وتعتقد السلطات أنه بسبب حملة التلقيح الناجحة.

المصدر: سبوتنيك