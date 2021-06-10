تشييع رمزي للشهيد حسين بركات الذي قضى بسجون النظام البحريني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2021 - 18:46

تشييع رمزي للشهيد حسين بركات الذي قضى بسجون النظام البحريني

منذ 21 mins 10 June، 2021
الشهيد حسين بركات
البحرين - عربي وإقليمي

أقام حشد كبير من البحرينيين تشييعا رمزيا للشهيد المعتقل حسين بركات بمسقط رأسه في منطقة (الديّة) غرب العاصمة المنامة، بعد أن منعت القواتُ الأمنيةُ البحرينيةُ بزعمِ الدواعي الصحيةِ تشييعَ الشهيدِ الذي قضى داخلَ سجونِ النظام البحريني.

وردَّد المشيّعون هُتافاتٍ ضدَ نظامِ المنامة وطالبوا بالافراجِ عن آلافِ المعتقلين السياسيين وسطَ تفشي فيروس كورونا في السجون، كما حمَّلوا السلطاتِ مسؤوليةَ خروجِ المعتقلينَ في نعوشٍ جرَّاءَ تكرارِ حالاتِ الوفاةِ داخلَ السجونِ بعدَ استشهادِ المعتَقلِ عباس مال الل قبلَ شهرين.

المصدر: قناة المنار

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