داعش يتبنى الهجوم على خبراء نزع الألغام في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 9 2021 - 21:52

داعش يتبنى الهجوم على خبراء نزع الألغام في أفغانستان

منذ 1 ساعة 9 June، 2021
60c0f16642360424ac2f5f05
أخبار دولية - افغانستان

تبنى تنظيم “داعش” الارهابي الهجوم الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين واستهدف خبراء في نزع الألغام شمال أفغانستان، وفق بيان تناقلته حسابات مقربة من التنظيم.

وقال التنظيم إنه اقتحم مقر منظمة “هالو تراست” البريطانية حيث جمع العاملين في غرفتين قبل إطلاق النار عليهم.

واستهدف الهجوم الذي نفذته مجموعة من المسلحين الملثمين مكتبا لمنظمة HALO Trust الأمريكية البريطانية غير الحكومية في منطقة بغلان مرزاكي بالولاية.

ونقل المصابون وجثث القتلى إلى مستشفى عام في مدينة بول الخمري وسط بغلان.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة