أردوغان: نواجه التهديدات على الحدود ونكافح المنظمات الإرهابية والإجرامية بدعم الشعب التركي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2021 - 17:28

أردوغان: نواجه التهديدات على الحدود ونكافح المنظمات الإرهابية والإجرامية بدعم الشعب التركي

منذ 1 ساعة 9 June، 2021
أردوغان
تركيا - عربي وإقليمي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن “تركيا تواجه التهديدات على حدودها وتكافح المنظمات الإرهابية والإجرامية بدعم ومساعدة شعبها”.

وأضاف أردوغان “أننا نواجه التهديدات على حدودنا والهجمات التي تستهدف سيادتنا ونكافح المنظمات الإرهابية والإجرامية بدعم ومساعدة شعبنا فحسب”.

وأكد أردوغان أن “البرلمان التركي الذي كان يتعثر باستمرار بألاعيب الوصاية الخبيثة وكذلك الانقلابات والمذكرات العسكرية، نجح في إعادة بلدنا إلى مسار الديمقراطية بالقوة التي يتلقاها من أمتنا”.

وأشار أردوغان الى أن “الشعب نفسه شاهد على الخدمات التي قدمتها حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة منذ توليه السلطة عام 2002”.

المصدر: روسيا اليوم

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