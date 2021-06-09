التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقتين الوسطى والجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2021 - 00:30
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قناة المنار تحيي الذكرى الـ 30 لتأسيسها في حفل تحدث فيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
الأمين العام لحزب الله: نتطلع إلى اليوم الذي ستبث فيه المنار أخبارها من داخل المسجد الأقصى ومن قلب القدس
السيد حسن نصر الله: هذه القناة ستستمر في العمل لتنقل لكل شعوب العالم أخبار الإنتصارات الآتية في زمن الإنتصارات
السيد نصرالله: عندما نتحدث عن القدس وأرض فلسطين نتحدث عن الأرض المقدسة ويجب أن لا يغيب هذا الأمر عن بال أحد
السيد نصرالله: نحن أمام عدو حاقد ومأزوم وأحمق وقد يلجأ إلى أي خيار أحمق نتيجة أزمته ويجب متابعة هذا الأمر
السيد نصرالله: نعمل بجد على أن نصل إلى معادلة أن الإعتداء على القدس يعني الحرب الإقليمية وأول الغيث جاء من اليمن العزيز
السيد نصرالله: عندما صمتت أغلبية وسائل الإعلام تجاه العدوان على اليمن رفعت المنار الصوت عاليا ما أدى لحجبها
السيد نصرالله: نحن اليوم أمام فشل ذريع وكبير لقوى العدوان على اليمن وهي تبحث عن مخرج يحفظ لها ماء الوجه
السيد نصرالله: عندما يفشل مشروع الحرب يذهبون للوسائل الاقتصادية لتحقيق الأهداف التي فشلوا في تحقيقها عسكريا
السيد نصرالله: ما نعانيه اليوم في لبنان هو بعض ما يعانيه اليمنيون منذ سنوات لإجبارهم على التنازل
السيد نصرالله: لم يخطر في بالنا أصلا تأجيل الإنتخابات النيابية ولم نناقش ذلك مع حلفائنا ويجب أن تجري في موعدها
السيد نصرالله: القوى التي تتحدث عن انتخابات مبكرة فلتتفضل وتؤلف حكومة والانتخابات المبكرة ليست حلا بل ملهاة ومضيعة للوقت
السيد نصرالله: نحن مع مواصلة السعي لتأليف الحكومة وعدم اليأس ونحن نساعد الرئيس بري في مبادرته
السيد نصرالله: اتهام حزب الله بأنه سبب الأزمة وتجاهل الأسباب الحقيقية هو خطاب أمريكي وإسرائيلي
السيد نصرالله: الأداء الرسمي الحالي ضعيف في مختلف الملفات على وقع انتظار تأليف الحكومة
السيد نصرالله: معلوماتنا أن الدواء موجود في المستودعات والمعدات الطبية والمواد الغذائية والمحتكرون يسرحون ويمرحون
السيد نصرالله: معالجة أزمة البنزين في لبنان ممكنة ولكنها تحتاج إلى قرار سياسي جريء وشجاع
السيد نصرالله: إذا استمرت أزمة المحروقات نحن حزب الله سنذهب الى ايران وسنشتري بواخر المحروقات وسنجلبها الى مرفأ بيروت
عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في بيروت يزورون قناة المنار مهنئين بذكرى تأسيسها الـ 30
وفد من تجمع العلماء المسلمين يثمن أهمية صوت قناة المقاومة وصورتها في نقل هموم المستضعفين وتثبيت انتصارات المقاومة
وفود وشخصيات سياسية واجتماعية تزور مبنى المنار في الضاحية الجنوبية وتشدد على دورها في حفظ انتصارات المقاومة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: كان لا بدّ من قناة المنار لأن الليل دون مشعل النور سيبقى بلا نهار
المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين: المنار كانت على مدار عمرها صوتا ومنبرا للمقاومة وقناة لفلسطين وقضيتها الوطنية
وزارة الصحة العامة: 173 إصابة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
الحكومة العراقية تصادق على زيادة دعم لبنان بالنفط الخام من 500 ألف طن الى مليون طن
إعلام العدو: الطاقم الوزاري المصغر يقرر تثبيت "مسيرة الأعلام" في القدس على أن تجري الثلاثاء المقبل والشرطة ستحدد مسارها
متحدث القوات المسلحة اليمنية: سنبث خلال أيام فيلما وثائقيا يكشف جزءا من التدخل الإسرائيلي في بلادنا وأسرارا أخرى
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأف بي آي: العملية العالمية الضخمة سمحت بإنقاذ 100 شخص من "تهديدات تطال حياتهم"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقتين الوسطى والجنوبية
منذ 10 mins
9 June، 2021
عاجل
عدوان على دمشق
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