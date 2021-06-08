رئيس مجلس القضاء الاعلى: على نقيب المحامي في بيروت العودة الى مضمون قسمه

علق رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على ما صدر اليوم عن نقيب المحامين في بيروت، ببيان قال فيه: “حتى جدران قصور العدل وبيت المحامي تأبى أن تسمع لغة التهجم بحق السلطة القضائية والقضاة، وهو يربأ عن الرد على ما جاء في كلام نقيب المحامين، في يوم ذكرى شهداء القضاء، بما يخرج عن أي أصول وأعراف”. ودعاه الى “العودة إلى مضمون قسمه”.

كما دعا القضاة إلى “متابعة عملهم وأداء واجبهم، وعدم الاكتراث لحملات الإساءة والتجني”.

وأكد أن “قصور العدل ستبقى مفتوحة كما دائما، وهي لم تقفل حتى في أسوأ الظروف، ولن تقفل اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام