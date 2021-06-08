السيد نصرالله: من الواضح أن الفلسطينيين مصممون على حماية القدس ويبقى على الأمة أن تدعمهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2021 - 18:24
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الرئيس نبيه بري لنقيب المحررين: هذا الأسبوع سيكون حاسمًا بالنسبة للأزمة الحكومية لأنّ لبنان لم يعد بإمكانه التحمّل
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وزير الصحة حمد حسن: وضعنا خطة ترشيد وتمت مناقشتها مع لجنة الصحة وهي بانتظار إقرارها بقانون لاعتمادها
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نادي الأسير الفلسطيني: إصابة 3 أسرى في سجن "مجدو" بالرصاص المطاطي بعد اقتحام إدارة السجن القسم رقم 7
قوات الإحتلال تقمع بقنابل الغاز تظاهرة في بلدة بيتا جنوب نابلس المحتلة احتجاجًا على شق طريق استيطاني
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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يصل الى القاهرة على رأس وفد من الحركة
رويترز: عودة جزئية لعمل مواقع الإنترنت العالمية بعد تعطل استمر قرابة الساعة
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الأف بي آي: العملية العالمية الضخمة سمحت بإنقاذ 100 شخص من "تهديدات تطال حياتهم"
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وزير الخارجية الإماراتي: العلاقات مع "اسرائيل" تتقدم وآلاف "الإسرائيليين" زاروا الإمارات خلال فترة جائحة كورونا
الشرطة الكندية: 4 قتلى من عائلة واحدة وإصابة صبيّ بعملية دهس متعمّدة نفذها شاب يرجّح أن يكون دافعه كراهيته للمسلمين
مسؤولون في خطوط سكك الحديد الباكستانية: 63 قتيلا على الأقل في حادث قطار بإقليم السند جنوب البلاد
وزير الخارجية الأميركي: نتشاور مع حلفائنا للتوصّل لمقاربة بشأن احتمال مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 ببكين
الولايات المتحدة: احتجاجات واسعة لليوم الرابع على التوالي بمدينة مينيابوليس بعد مقتل مواطن من أصول إفريقية برصاص الشرطة
رويترز: عودة جزئية لعمل مواقع الإنترنت العالمية بعد تعطل استمر قرابة الساعة
الشرطة الأوروبية: إلقاء القبض على 800 شخص في عملية عالمية ضخمة تضمنت زرع هواتف مشفرة يستخدمها مجرمون
الأف بي آي: العملية العالمية الضخمة سمحت بإنقاذ 100 شخص من "تهديدات تطال حياتهم"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الشرطة الأوروبية: إلقاء القبض على 800 شخص في عملية عالمية ضخمة تضمنت زرع هواتف مشفرة يستخدمها مجرمون
الأف بي آي: العملية العالمية الضخمة سمحت بإنقاذ 100 شخص من "تهديدات تطال حياتهم"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الناطق باسم أنصار الله: السيد عبد الملك حمّل الوفد العماني تقديره للمساعي الخيّرة للسلطان هيثم بن طارق وتثمينه لجهوده
وسائل إعلام أمريكية: 3 قتلى بينهم طفل و3جرحى في إطلاق نار قرب قاعدة هوميستيد الجوية في ميامي بفلوريدا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة العامة: تسجيل 223 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
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جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
السيد نصرالله: من الواضح أن الفلسطينيين مصممون على حماية القدس ويبقى على الأمة أن تدعمهم
منذ 14 mins
8 June، 2021
السيد نصرالله
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