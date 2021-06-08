السيد نصرالله: الحافز الأساسي الذي نقل المنار إلى البث الفضائي كان انتفاضة فلسطين، بعدها أصبح عنوان المنار قناة فلسطين وقناة العرب والمسلمين، وهي أدت وظيفتها بشكل كبير في خدمة القضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2021 - 18:24

السيد نصرالله: الحافز الأساسي الذي نقل المنار إلى البث الفضائي كان انتفاضة فلسطين، بعدها أصبح عنوان المنار قناة فلسطين وقناة العرب والمسلمين، وهي أدت وظيفتها بشكل كبير في خدمة القضية الفلسطينية

منذ 14 mins 8 June، 2021
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